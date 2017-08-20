Durmak yasak

Beşiktaş, Bursaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas ve şut çalışmasının ardından, önce minik kale, sonra da yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamlandı.