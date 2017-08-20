 Beck giderse Schelotto – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Beck giderse Schelotto

    Beck giderse Schelotto

    Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle ameliyat masasına yatan Gökhan Gönül'ün en erken 6'ncı haftada oynanacak F.Bahçe maçına yetişecek olması nedeniyle Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı.

    Siyah-beyazlılarda öncelik stoper transferinde olsa da, Andreas Beck'in Bundesliga 2'den K'Slautern'den gelen teklifi kabul etmesi durumunda Sporting'ten için teklif yapılacağı ifade edildi. Beşiktaş yönetimi, zorlu Şampiyonlar Ligi maratonu için de Gönül'ü zorlayacak bir sağ bek üzerinde duruyor.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:25
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