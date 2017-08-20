 Atiba yoksa ‘sorun’ var – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    yoksa ‘sorun’ var

    Atiba yoksa ‘sorun’ var

    Beşiktaş, Kanadalı yıldızın oynamadığı 12 maçta sadece 6 kez kazandı. Kritik puanları kaybetti.

    Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa deplasmanında iki puan bırakan Beşiktaş, orta sahanın dinamosu Atiba'yı çok aradı. Kanadalı'nın oynamadığı 12 maçta siyah-beyazlılar sadece 6 galibiyet alabildi. İşin ilginci Atiba'nın yerine ön liberoda oynayan Tolgay, önceki akşam 10.95 km ile sahanın en fazla koşan ikinci Beşiktaşlısı olurken, %94 pas başarısı yakaladı. Verdiği 99'un pasın 93'ünde başarı sağlayan Tolgay, 7 ikili mücadeleden de başarıyla ayrıldı. Bir başka ön libero Gary Medel de oyuna dahil olduktan sonra hiç pas hatası yapmadı, 21 pasın tamamını olumlu kullandı ama galibiyete yetmedi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:27
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