Atiba yoksa ‘sorun’ var

Beşiktaş, Kanadalı yıldızın oynamadığı 12 maçta sadece 6 kez kazandı. Kritik puanları kaybetti.

Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa deplasmanında iki puan bırakan Beşiktaş, orta sahanın dinamosu Atiba'yı çok aradı. Kanadalı'nın oynamadığı 12 maçta siyah-beyazlılar sadece 6 galibiyet alabildi. İşin ilginci Atiba'nın yerine ön liberoda oynayan Tolgay, önceki akşam 10.95 km ile sahanın en fazla koşan ikinci Beşiktaşlısı olurken, %94 pas başarısı yakaladı. Verdiği 99'un pasın 93'ünde başarı sağlayan Tolgay, 7 ikili mücadeleden de başarıyla ayrıldı. Bir başka ön libero Gary Medel de oyuna dahil olduktan sonra hiç pas hatası yapmadı, 21 pasın tamamını olumlu kullandı ama galibiyete yetmedi.