 Aras Özbiliz Kazan yolcusu – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Kazan yolcusu

    Aras Özbiliz Kazan yolcusu
    Şenol Güneş'in gözden çıkardığı için müjdeyi eski menajeri Dimitri Selyuk verdi. Rus menajer 'ın Aras'ı istediğini ama masaya bir para koymayı reddettiğini, Aras'ın da alacaklarına karşılık kendisine bonservisinin bedelsiz verilmesine karşı çıktığını açıkladı. Rubin Kazan- Beşiktay-Aras üçlüsü arasında bir anlaşma olursa, Aras'ın Rubin Kazan forması giyebileceğini iddia etti.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:22
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