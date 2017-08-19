Yıldızlar kulübesi

Beşiktaş'ın yıldızlarla dolu kadrosunda 11'de şans bulamayan diğer oyuncular da yedek kulübesinde milyon euro'luk dikkat çeken bir görüntü oluşturdu.

Yeni transferler Negredo, Medel ve Lens'in olduğu kulübenin değeri 48 milyon euro gibi müthiş bir rakama ulaştı. Özellikle bu üç yıldız 31.5 milyon euro'yu bulan toplam değerleriyle, Süper Lig'de yer alan Göztepe, Alanya, G.Birliği, Akhisar, Kasımpaşa, Malatya, Karabük ve Sivas'ı geride bıraktı. Üç yıldızın ardından en pahalı isim ise 5 milyon euro'yla Mitrovic oldu. Kulübedeki bu ayrıntı, 'Beşiktaş'ın yedek kulübesi bile rakiplerini kıskandırır' yorumlarına neden oldu.