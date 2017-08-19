 Tosic’ten Ozi’ye nazire – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Tosic’ten Ozi’ye nazire

    Tosic’ten Ozi’ye nazire
    KASIMPAŞA sınavında alkışı hak eden isimlerden biri de hiç şüphesiz Dusko Tosic'ti. Sırp savunmacı, Kartal'ın ilk golünde takımın asist ustaları Oğuzhan ve Tolgay'ı kıskandıracak şekilde Cenk'e ara pası verdi. Tosic, sık sık geride topu alarak oyun kurarak da savunmayı rahatlattı; Pepe ile uyumu iyiydi.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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