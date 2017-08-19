Talisca yetmedi
Kasımpaşa karşısında takımı bir maestro gibi yönlendiren Anderson Talisca, skor 1-1’ken Caner’in soldan kestiği ortaya iki kişinin arasından golü attı ama bu Beşiktaş’a yaramadı
DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ
Attığı golün dışında sık sık uzaktan şutlar ve frikiklerden rakip kaleyi yoklayan Talisca, Ramazan'ı geçemedi. Maç sonrası galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını dile getiren Anderson Talisca, "İyi mücadele ettik. Yakaladığımız fırsatlar vardı. İki kez öne geçtiğimiz bir maçtan 1 puanla ayrılmak bizi üzdü. Çok zor maç oldu. 95 dakika üstün olan taraf bizdik. Bundan sonra daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha ikinci maçı oynadık. Bir sonraki karşılaşmada daha iyi işler yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:03
-
Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 40
Yorum
Atillas-BJK Yönetimi itibarsızlaştımaya yönelik bir söylenti
-
Trabzon hazırlıklarına ara vermeden devam edildi
Toplam 6
Yorum
Marangoz budarus ıkıncı hasanalı vakası atıf chaahahchahcahcwaeqaweqeqheu olabılır.
-
Barcelona Arda Turan kararını açıkladı
Toplam 14
Yorum
FUTBOL USA BABASI YASINDA GAZETECIYI BOGAZLADI ANA AVERAT KUFUR EDEN TERBIYESIZ BIR OYUNCUYU AVRUPA TAKIMLARI ALMAZ FB'YE GIDER AZIZ'IN KANKASI
Talisca yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.