Talisca yetmedi

Kasımpaşa karşısında takımı bir maestro gibi yönlendiren Anderson Talisca, skor 1-1’ken Caner’in soldan kestiği ortaya iki kişinin arasından golü attı ama bu Beşiktaş’a yaramadı

Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük kozlarından biri olacak Anderson Talisca, dün bildiğiniz gibiydi. Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı yıldız, forvet arkasında tam bir maestro gibi görev yaptı. Takımın pas dağılımını başarıyla yürüten ve hücum organizasyonlarını yönlendiren sambacı, skor 1-1'ken attığı golle Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Caner'in soldan yaptığı ortaya iki Kasımpaşalı'nın arasından mükemmel bir kafa vuruşu yapan Brezilyalı yıldız skora da katkı yaptı ama bu gol Beşiktaş'a yetmedi.



DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ

Attığı golün dışında sık sık uzaktan şutlar ve frikiklerden rakip kaleyi yoklayan Talisca, Ramazan'ı geçemedi. Maç sonrası galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını dile getiren Anderson Talisca, "İyi mücadele ettik. Yakaladığımız fırsatlar vardı. İki kez öne geçtiğimiz bir maçtan 1 puanla ayrılmak bizi üzdü. Çok zor maç oldu. 95 dakika üstün olan taraf bizdik. Bundan sonra daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha ikinci maçı oynadık. Bir sonraki karşılaşmada daha iyi işler yapabiliriz" ifadelerini kullandı.