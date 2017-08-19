Şenol Güneş: “Bu neyin su molası”

Şenol Güneş: "İkinci yarıda su molası verildi, 6 oyuncu değişti, 2 sakatlık oldu, 4 dakika uzatma verdiler. Bir de çay molası versinler”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa beraberliğini ve kaybedilen 2 puanın üzüntüsünü dile getirirken, hakemlere de tepki gösterdi. Hakemlerin maç içinde verdiği su molasını da eklenen süreyi de eleştiren Güneş, "Su molası neden veriliyor bunu sormak istiyorum. Çay molası da versinler" diye konuştu. Üstün oynadıkları bir maçta 2 puan kaybettiklerini belirten Güneş, şöyle konuştu: "Kazanmamız gereken bir maçta maalesef 2 puan kaybettik. Yediğimiz 2. gol bize yakışmadı hem de maçı berabere bitirmemize neden oldu."



TRANSFERİ YÖNETİM YAPIYOR

Fabri'nin yediği ikinci golü İspanyol kaleciye yakıştıramadığını ifade eden Güneş, Medel, Lens ve Negredo'nun maçta takıma katkıda bulunamadığını, daha dinamik ve hazır olmaları gerektiğini söyledi. Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Selçuk İnan ve Hakan Balta ile birlikte F.Bahçe'nin serbest bıraktığı Volkan Şen'i isteyip istemediği sorulan Güneş, "Ben onları bilmiyorum. Transferi ben yapmıyorum, yönetim yapıyor" cevabını verdi. İspanya kampı ile ilgili sorun olmadığını ifade eden Güneş, "Çin'de kayıp olabilir ama telafi edilebilir" diye konuştu.