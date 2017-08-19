 ‘Satın’ kampanyası – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ‘Satın’ kampanyası

    ‘Satın’ kampanyası
    Beşiktaş'ın Talisca için 'ya sürpriz bir teklif ilettiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldız için 31 Mayıs'ta bitecek FFP anlaşması sonrasında 15 Haziran'a kadar ödenmesi kaydıyla 18 milyon euro'luk teklif yaptığı ileri sürüldü. Portekiz basınında yer alan bu haber Benfica taraftarını heyecanlandırdı. Benficalılar, bu rakamın kendilerini aşağılayan bir oyuncu için kabul edilmesi gerektiği görüşünde birleşerek "Türkler vazgeçmeden Talisca'yı satın" kampanyası başlattı.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:53
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