Şampiyonu özlemişler
Ceza nedeniyle geçen hafta Vodafone Park’ta şampiyon takımlarıyla buluşamayan siyah-beyazlı futbolseverler, Kasımpaşa’da Kartal’ı büyük coşkuyla destekledi
Siyah-beyazlı futbolseverler, özellikle geçen sezon tepki gösterdikleri Tolga'yı tezahüratlarla tribünlere çağırdı. Tecrübeli kaleci, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Seremoniye iki takım oyuncuları "Anadolu Fetih 1071- 26 Ağustos Malazgirt'teyiz" yazılı pankartla çıktı. Kasımpaşalı futbolcular ısınma öncesi "Deprem değil tedbirsizlik öldürür" yazılı pankart taşıdı. Beşiktaşlı taraftarlar ise maç boyunca hiç susmadı ve yaptıkları tezahüratlarla destek verip özlemlerini giderdiler. Kaçan galibiyete rağmen takımlarını çağırıp moral verdiler.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:56
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