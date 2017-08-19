Şampiyonu özlemişler

Ceza nedeniyle geçen hafta Vodafone Park’ta şampiyon takımlarıyla buluşamayan siyah-beyazlı futbolseverler, Kasımpaşa’da Kartal’ı büyük coşkuyla destekledi

Şampiyon Beşiktaş bu sezon ilk kez taraftarıyla buluştu. Süper Kupa'daki Konyaspor maçı sonrası 1 maç seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta geçen hafta sezonu Antalya karşısında sessiz açmıştı. Kasımpaşa deplasmanında ise siyah-beyaz şov vardı. Lacivert-beyazlı taraftarların ilgi göstermediği maçta, Kara Kartallar kendilerine ayrılan deplasman tribününü hınca hınç doldurdu. Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi ısınmaya çıkan kaleciler Fabricio ve Tolga Zengin'e destek verdi.



Siyah-beyazlı futbolseverler, özellikle geçen sezon tepki gösterdikleri Tolga'yı tezahüratlarla tribünlere çağırdı. Tecrübeli kaleci, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Seremoniye iki takım oyuncuları "Anadolu Fetih 1071- 26 Ağustos Malazgirt'teyiz" yazılı pankartla çıktı. Kasımpaşalı futbolcular ısınma öncesi "Deprem değil tedbirsizlik öldürür" yazılı pankart taşıdı. Beşiktaşlı taraftarlar ise maç boyunca hiç susmadı ve yaptıkları tezahüratlarla destek verip özlemlerini giderdiler. Kaçan galibiyete rağmen takımlarını çağırıp moral verdiler.