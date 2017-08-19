 Rodriguinho’ya ‘sürpriz’ teklif – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Rodriguinho’ya ‘sürpriz’ teklif

    Rodriguinho’ya ‘sürpriz’ teklif
    Brezilya'dan Yahoo Sports, F.Bahçe'den sonra Beşiktaş'ın da Rodriguinho için teklif yaptığını yazdı. İddiaya göre 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Cortinthians'la şampiyonluk yaşamak için Rusya'dan Lokomotiv'in teklifini reddetti. İki Türk takımının teklifi de 10 numara pozisyonunda oynayan Rodriguinho'nun yüzde 50 daha fazla kazanması anlamına gelirken; tecrübeli oyuncunun şu an için ayrılmak istemediğini bildirdiği öğrenildi.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:48
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