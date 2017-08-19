 Negredo mu Neymar mı? – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Negredo mu Neymar mı?

    Negredo mu Neymar mı?

    UEFA Şampiyonlar Ligi’nin instagram hesabı, en heyecan verici forvet transferi adaylarında Morata, Lukaku, Neymar ile Beşiktaşlı Negredo’yu aday gösterdi

    UEFA, en heyecan verici forvet transferi adayları arasında Alvaro Negredo'yu gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin instagram hesabı, anket sorusunda takipçilerine "En heyecan verici forvet transferi hangisi?" sorusunu yöneltti. Adaylar arasında 222 milyon euro'ya Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar, 85 milyon euro'ya Manchester United'ın transferi Romelu Lukaku, 80 milyon euro'ya Chelsea'nin yolunu tutan Alvaro Morata ve 2.5 milyon euro'ya Beşiktaş'a transfer olan Alvaro Negredo yer aldı. Beşiktaş taraftarları, UEFA'nın sorusunun ardından gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.


    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:50
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