Negredo mu Neymar mı?

en heyecan verici forvet transferi adayları arasında Alvaro Negredo'yu gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ninhesabı, anket sorusunda takipçilerinesorusunu yöneltti. Adaylar arasında'ya Barcelona'dan'ye transfer olan, 85 milyon euro'ya Manchester United'ın transferi, 80 milyon euro'ya Chelsea'nin yolunu tutanve 2.5 milyon euro'ya Beşiktaş'a transfer olanyer aldı. Beşiktaş taraftarları, UEFA'nın sorusunun ardından gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.