Medel ve Lens siftah yaptı

Beşiktaş'ın yeni transferleri Medel ve Lens, siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı. İki oyuncu da Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu.



Beşiktaş'ın iki yeni yıldızı Medel ve Lens, Kasımpaşa karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olarak Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Medel, dakikalar 74'ü gösterdiğinde Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olurken, Jeremain Lens ise 75. dakikada Ricardo Quaresma'nın yerine oyuna girdi.



Oğuzhan'ın çıkmasının ardından kaptanlık pazubandını Cenk Tosun taktı.



Adriano da yedek

Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Adriano Correia da yedek soyundu.

Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta olduğu gibi yeni transferler Jeremain Lens, Alvaro Negredo ve Orkan Çınar da yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısına Fabricio Agosto Ramirez, Andreas Beck, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Cenk Tosun 11'iyle çıktı.