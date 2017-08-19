 Maç öncesi Atiba şoku – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Maç öncesi Atiba şoku

    Maç öncesi Atiba şoku
    Kartal'ın orta sahasındaki dinamosu Atiba Hutchinson'dan dün öğlen saatlerinde kötü haber geldi. Teknik direktör Şenol Güneş'in gözü kapalı 11'e yazdığı Kanadalı bir anda maç kadrosundan çıkarıldı. 34 yaşındaki oyuncunun ishal sebebiyle aşırı su kaybı yaşadığı belirtildi. Tedbir amaçlı kadroya alınmadığı açıklandı.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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