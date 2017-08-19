İlk 11’lerde 15 yabancı 7 yerli

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasında iki takımın ilk 11'lerinde 15 yabancı, 7 yerli oyuncu bulunuyordu. Siyah-beyazlı takm 7'si yabancı, 4'ü yabancı oyuncuyla sahaya çıktı. Ev sahibi Kasımpaşa'nın 11'inde ise 8 yabancı, 3 de yerli futbolcu bulunuyordu.