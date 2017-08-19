 İlk 11’lerde 15 yabancı 7 yerli – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İlk 11’lerde 15 yabancı 7 yerli

    İlk 11’lerde 15 yabancı 7 yerli
    Dün akşam oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasında iki takımın ilk 11'lerinde 15 yabancı, 7 yerli oyuncu bulunuyordu. Siyah-beyazlı takm 7'si yabancı, 4'ü yabancı oyuncuyla sahaya çıktı. Ev sahibi Kasımpaşa'nın 11'inde ise 8 yabancı, 3 de yerli futbolcu bulunuyordu.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk 11’lerde 15 yabancı 7 yerli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.