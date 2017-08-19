Eyvah yine mi sen?
Kasımpaşa, Beşiktaş’ın kabusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Babel ve Talisca ile 2 kez öne geçmesine rağmen Paşa engelini aşamadı. Fabri 2.g olde büyük hata yaptı
Fabri bu sefer yaktı
İkinci yarıda oyun Beşiktaş'ın kontrolünde gidiyordu ancak siyah-beyazlılar bir türlü farkı artıramadı. Kasımpaşa oyuncu değişikliklerinin ardından canlandı. 78. dakikada yeni transferlerden Trezeguet ceza sahası dışından sert vurdu. Yerini kaybeden Fabri meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Kalan dakikalarda Beşiktaş doldurboşaltlarla bastırsa da galibiyet golünü bulamadı. 2 sezondur yenildiği Kasımpaşa deplasmanında puan bıraktı.
8 maçta 17. golünü yedi!
Beşiktaş bu sezona savunmada sıkıntı yaşayarak başladı. Hazırlık maçlarında 13 gol yiyen siyah-beyazlıların defans hattı, Süper Kupa finalinde de Konyaspor'u durduramamıştı. O maçta da Kartal 2 gol yemişti. Dünkü Kasımpaşa maçıyla birlikte 8. maçta 17. gollerini yediler.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:26
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