Eyvah yine mi sen?

Kasımpaşa, Beşiktaş’ın kabusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Babel ve Talisca ile 2 kez öne geçmesine rağmen Paşa engelini aşamadı. Fabri 2.g olde büyük hata yaptı

SÜPER Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş bu yıla da iyi başlamıştı. Vodafone Arena'da seyircisiz oynanan mücadelede Antalyaspor'u mağlup eden Kartal 3 puanı kapmıştı. Beşiktaş, 2. hafta 'belalısı' Kasımpaşa'ya konuk oldu ancak rakibini deplasmanda yine deviremedi. Oysa Beşiktaş karşılaşmaya çok iyi başladı. Dakikalar 7'yi gösterirken Ryan Babel'in golüyle siyah-beyazlılar 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 23. dakikada Neumayr muhteşem bir golle skoru 1-1'e getirdi. 34'te Caner'in ortasında Talisca kafayla golü attı, Beşiktaş devreyi 2-1 önde tamamladı.



Fabri bu sefer yaktı

İkinci yarıda oyun Beşiktaş'ın kontrolünde gidiyordu ancak siyah-beyazlılar bir türlü farkı artıramadı. Kasımpaşa oyuncu değişikliklerinin ardından canlandı. 78. dakikada yeni transferlerden Trezeguet ceza sahası dışından sert vurdu. Yerini kaybeden Fabri meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Kalan dakikalarda Beşiktaş doldurboşaltlarla bastırsa da galibiyet golünü bulamadı. 2 sezondur yenildiği Kasımpaşa deplasmanında puan bıraktı.



8 maçta 17. golünü yedi!

Beşiktaş bu sezona savunmada sıkıntı yaşayarak başladı. Hazırlık maçlarında 13 gol yiyen siyah-beyazlıların defans hattı, Süper Kupa finalinde de Konyaspor'u durduramamıştı. O maçta da Kartal 2 gol yemişti. Dünkü Kasımpaşa maçıyla birlikte 8. maçta 17. gollerini yediler.

