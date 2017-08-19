 C&C anonim şirketi – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    C&C anonim şirketi

    C&C anonim şirketi

    Caner üst üste 2. maçta da asist yaptı; geçen hafta gol atan Cenk de Babel’e ‘al da at’ pası verdi

    Beşiktaş şanssız bir beraberlik alırken, iki ismi yine gollere büyük katkı sağladı. Geçen hafta Pepe'nin attığı kafa golünün pasın veren Caner Erkin dün de Talisca'nın kafasına adrese teslim bir pasla golün gelmesini sağladı. Tecrübeli sol bek böylece 2 maçta 2 asistle takıma katkı sağladı. Cenk Tosun da gecenin yıldızlarındandı. Antalyaspor karşılaşmasında penaltıdan ağları sarsan milli futbolcu, bu kez asistle ön plana çıktı. Tosic'in pasını ustaca önüne alan golcü oyuncu, arka direkte Babel'e 'al da at' pası çıkardı. Cenk ikinci yarıda önemli bir gol pozisyonunundan yararlanamadı.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:55
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