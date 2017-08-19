C&C anonim şirketi
Caner üst üste 2. maçta da asist yaptı; geçen hafta gol atan Cenk de Babel’e ‘al da at’ pası verdi
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:55
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