C&C anonim şirketi

Caner üst üste 2. maçta da asist yaptı; geçen hafta gol atan Cenk de Babel’e ‘al da at’ pası verdi

Beşiktaş şanssız bir beraberlik alırken, iki ismi yine gollere büyük katkı sağladı. Geçen hafta Pepe'nin attığı kafa golünün pasın veren Caner Erkin dün de Talisca'nın kafasına adrese teslim bir pasla golün gelmesini sağladı. Tecrübeli sol bek böylece 2 maçta 2 asistle takıma katkı sağladı. Cenk Tosun da gecenin yıldızlarındandı. Antalyaspor karşılaşmasında penaltıdan ağları sarsan milli futbolcu, bu kez asistle ön plana çıktı. Tosic'in pasını ustaca önüne alan golcü oyuncu, arka direkte Babel'e 'al da at' pası çıkardı. Cenk ikinci yarıda önemli bir gol pozisyonunundan yararlanamadı.