Beşiktaş'ta durmak yok
Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş'ta gözler Bursaspor maçına çevrildi.
Siyah-beyazlı takım, ligin 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri, pas ve şut çalışmasının ardından minik kale maç oynadığı belirtildi. Antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı duyuruldu.
Siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 21 Ağustos Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:36
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Sinan Gümüş imzaya kaldı
Toplam 4
Yorum
gs1980 GALATASARAY dan gitmek isteyen gidebilir bize oynamayınca küsen adam lazım değil fazla şımarttık
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Eyvah yine mi sen?
Toplam 9
Yorum
Vasat Oyuncular Hocam bu Cenk, Beck, Fabri, Tosic, vasat oyuncular ya hiç bir etki gösterme gibi niyetleri yok adamların
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‘En iyi forvetimiz Topal’dı’
Toplam 5
Yorum
fbli Aykut ne yapsin, transferler ismi olup kendisi bitmis tipler , be yonetim oyuncunun gecmisi degil gelecegine bakin biraz
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