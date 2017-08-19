 Babel hesabı açtı – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    hesabı açtı

    Babel hesabı açtı

    Kartal’ın süper yıldızı 2017-18 sezonunda ilk golünü kaydetti.. Hollandalı yıldız “İyi oynadık ama tek sorunumuz bir türlü 3. golü bulamamaktı” dedi

    Siyah-beyazlıların sol kanat oyuncusu Ryan Babel yeni sezonda ilk golünü atmak için fazla beklemedi. Henüz 7. dakikada Tosic'in muhteşem ara pasını Cenk Tosun aynı güzellikte önüne aldı, demarke koşan 'e kesti. Hollandalı futbolcu da meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. Maç sonu üzgün olan Babel "Bir maçı kazanacak kadar fırsat yakaladık ama bir türlü 3. golü atamadık ve yakalandık" dedi. Bu arada, attığı gol 'ofsayt' tartışmasına neden olan Babel'in pozisyonda 11 cm geride olduğu bildirildi.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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