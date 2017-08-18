Volkan Şen Kartal yolunda
F.Bahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 30 yaşındaki yıldız oyuncu Beşiktaş’a önerildi. Teknik direktör Şenol Güneş, eski talebesi için olumlu yanıt verdi.
3 YILLIK İMZALAYACAK
Anlaşmanın sağlanması halinde Beşiktaş, milli futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalayacak. Son iki sezondur Fenerbahçe forması giyen Volkan Şen, sarı lacivertli forma altında 76 maça çıktı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu iki sezonda 8 gol ve 10 asistlik performans gösterdi. Kariyerinin en verimli dönemini 2014-2015 sezonunda, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Bursaspor'da geçiren Volkan, 41 maçta 17 gol atarken, 8 de asist yapmıştı. Volkan Şen, 2011-2014 yılları arasında da Trabzonspor forması giydi.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:06
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
Volkan Şen Kartal yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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