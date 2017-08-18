 Volkan Şen Kartal yolunda – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Kartal yolunda

    Volkan Şen Kartal yolunda

    F.Bahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 30 yaşındaki yıldız oyuncu ’a önerildi. Teknik direktör Şenol Güneş, eski talebesi için olumlu yanıt verdi.

    Transfer dönemini Domagoj Vida'yı kadrosuna katarak tamamlamak isteyen 'ta, Volkan Şen ismi yeniden gündeme geldi. F.Bahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden ve serbest durumda olan Volkan, henüz başka bir kulüple yeni bir anlaşma imzalamadı. Şenol Güneş, eski öğrencisi için yönetime olumlu rapor verirken, siyah-beyazlılar 30 yaşındaki oyuncu için temaslara başladı. Volkan'ın menajeriyle yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, önümüzdeki günlerde resmi adımların atılabileceği ifade edildi.

    3 YILLIK İMZALAYACAK
    Anlaşmanın sağlanması halinde Beşiktaş, milli futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalayacak. Son iki sezondur Fenerbahçe forması giyen Volkan Şen, sarı lacivertli forma altında 76 maça çıktı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu iki sezonda 8 gol ve 10 asistlik performans gösterdi. Kariyerinin en verimli dönemini 2014-2015 sezonunda, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Bursaspor'da geçiren Volkan, 41 maçta 17 gol atarken, 8 de asist yapmıştı. Volkan Şen, 2011-2014 yılları arasında da Trabzonspor forması giydi.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:06
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