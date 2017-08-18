 Vida yoksa Dragovic – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Vida yoksa

    Vida yoksa Dragovic

    Beşiktaş yönetimi, Dinamo Kiev’in Hırvat yıldızı için tüm şartları zorluyor. Ukrayna ekibi ikna edilemezse rota Leverkusen’den ’e çevrilecek.

    Beşiktaş'ta Domagoj Vida transferi tam anlamıyla 'pembe diziye' döndü. Dinamo Kiev'in hocası Alexander Khatskevich, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada Hırvat stoperin Beşiktaş'la görüştüğünü ama ne oyuncunun ne de kulüplerin henüz tam olarak anlaşamadığını açıkladı. Rus teknik adam bu yüzden Vida'yı, Maritimo ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı için Portekiz'e götürdüğünü ifade etti. Beşiktaş, Vida'yı transfer dönemi kapanmadan renklerine bağlamak için tüm şartlarını zorlarken, Almanya'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Alman Bild Gazetesi'nin iddiasına göre Beşiktaş, Leverkusen'de beklentileri karşılayamayan Dragovic'i kiralamak için harekete geçti. Sezon başında Dinamo Kiev'den Leverkusen'e 18 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun, Vida transfer edilememesi durumunda alınacağı iddia edildi.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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