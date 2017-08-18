 Ulusoy’la yenilgi yok – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Ulusoy’la yenilgi yok

    Ulusoy’la yenilgi yok

    Beşiktaş'ın bu akşamki Kasımpaşa maçını yönetecek.

    Ulusoy, hakemlik kariyerinde siyah-beyazlıların 5 karşılaşmasında düdük çaldı. Beşiktaş, Ulusoy'un yönettiği 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 1 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. , siyah-beyazlı futbolculara 9 sarı kart gösterirken, rakiplerine de 9 sarı kart gösterdi. Ulusoy, geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yönetmişti.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:00
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