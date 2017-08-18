 Tolgay’a Juve iddiası – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Tolgay’a Juve iddiası

    Tolgay’a Juve iddiası
    Beşiktaş'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncusu 'a bir dünya devinin talip olduğu iddia edildi. Bir süredir PSG'den Blaise Matuidi'yi almak için çaba gösteren, aynı zamanda Emre Can ve Kevin Strootman'ı da listesinde tutan Juventus'un, Tolgay'a da ilgi duyduğu iddia edildi. İtalyan basınında çıkan bu haberin ardından siyah-beyazlı yöneticiler "Resmi teklif gelmeden bir açıklama yapmayacağız" ifadesini kullandı.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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