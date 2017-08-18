Taraftarlardan Tolga Zengin'e destek
Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi ısınmaya çıkan kaleciler Fabricio ve Tolga Zengin'e destek verdi.
Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran siyah-beyazlılar, özellikle geçen sezon tepki gösterdikleri Tolga Zengin'i tezahüratlarla tribünlere çağırdı. Tecrübeli kaleci, tribünlere giderek taraftarları selamladı.
Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremoniye iki takım oyuncuları "Anadolu Fetih 1071-26 Ağustos Malazgirt'teyiz" yazılı pankartla çıktı.
Kasımpaşalı futbolcular, ısınma öncesi "Deprem değil tedbirsizlik öldürür" yazılı pankart taşıdı.
Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da izledi.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:49
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