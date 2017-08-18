 Taraftarlardan Tolga Zengin'e destek – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Taraftarlardan Tolga Zengin'e destek

    Taraftarlardan Tolga Zengin'e destek

    Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi ısınmaya çıkan kaleciler Fabricio ve Tolga Zengin'e destek verdi.

    Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran siyah-beyazlılar, özellikle geçen sezon tepki gösterdikleri Tolga Zengin'i tezahüratlarla tribünlere çağırdı. Tecrübeli kaleci, tribünlere giderek taraftarları selamladı.

    Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremoniye iki takım oyuncuları "Anadolu Fetih 1071-26 Ağustos Malazgirt'teyiz" yazılı pankartla çıktı.

    Kasımpaşalı futbolcular, ısınma öncesi "Deprem değil tedbirsizlik öldürür" yazılı pankart taşıdı.

    Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da izledi.

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:49
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