İşte o sözler...



"TÜRKİYE'DEN EBENİN DOĞURDUĞU 4 KİŞİ YOK"

Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı zıvandan çıktı artık. Bu kadar olmaz: Bizim Türkiye'den ebenin doğurduğu 4 kişi yok. Bu toprakların doğurduğu Caner vardı Edremit doğumlu. Trezeguet farklı bir oyuncu. Ben Kemal Özdeş'i çok beğeniyorum.

Quaresma'nın yaptığı davranışlar olay oluyor. Adem'in çıkışı da bir olay. Çok sinir olmaya başladım bu olaylara. Kasımpaşa'nın takım kaptanısın , arkadaşına örnek olacaksın. Quaresma için de aynı şey geçerli.

Beşiktaş skor avantajı yakaladıktan sonra Medel'i oyuna alarak dengeyi sağlamak istedi. Tosic ile Pepe henüz uyum sağlamadılar. Birisi öndeysen diğeri arkada kalıyor. Beklediğimiz topla çıkışları hiç görmedim. Topla Pique gibi çıkan bir oyuncu değil Pepe.



"TALİSCA'NIN POZİSYONU KIRMIZI"

Tam göremedik tekrarlarını. Talisca'nın Veysel'e hareketinin şiddeti neydi? Bir de Kasımpaşa'nın 2. golü ofsayt olabilir. Maç anında gördüğüm kadarıyla Talisca'nın pozisyonu kırmızı. 2. golde de çarptıysa 20-30 cm önde gibi geldi bana

LENS 11'E ZOR GİRER

Talisca top Beşiktaş'ta iken iyi bir futbolcu. Top rakipteyken Beşiktaş 10 kişi. Atiba'nın olmaması da bir handikaptı. Cenk bildiğmiz gibi her an her şeyi yapabilir. Negredo hazır değil. Lens iyi olmayan Beşiktaş'ın bile çok gerisinde. Lens bu takımda zor ilk 11 oyuncusu olur.