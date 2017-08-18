 Şenol Güneş'ten tek değişiklik – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Şenol Güneş'ten tek değişiklik

    Şenol Güneş'ten tek değişiklik

    Beşiktaş'ın Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, geçen hafta oynadıkları Antalyaspor maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

    Güneş, Atiba Hutchinson'un yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadroda zorunlu bir değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa karşısında bu oyuncunun yerine ilk 11'de Tolgay Arslan'a şans verdi. Tolgay, Oğuzhan Özyakup ile savunmanın önünde oynadı.

    Şenol Güneş, maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Hutchinson'ın mide ve bağırsaklarında sorun yaşadığını ve kısa sürede takıma katılacağını ifade etti.

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:03
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