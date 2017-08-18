Şenol Güneş'ten tek değişiklik

Güneş, Atiba Hutchinson'un yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadroda zorunlu bir değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa karşısında bu oyuncunun yerine ilk 11'de Tolgay Arslan'a şans verdi. Tolgay, Oğuzhan Özyakup ile savunmanın önünde oynadı.

Şenol Güneş, maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Hutchinson'ın mide ve bağırsaklarında sorun yaşadığını ve kısa sürede takıma katılacağını ifade etti.