Şenol Güneş: “Bu neyin su molası”
Şenol Güneş: "İkinci yarıda su molası verildi, 6 oyuncu değişti, 2 sakatlık oldu, 4 dakika uzatma verdiler. Bir de çay molası versinler”
TRANSFERİ YÖNETİM YAPIYOR
Fabri'nin yediği ikinci golü İspanyol kaleciye yakıştıramadığını ifade eden Güneş, Medel, Lens ve Negredo'nun maçta takıma katkıda bulunamadığını, daha dinamik ve hazır olmaları gerektiğini söyledi. Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Selçuk İnan ve Hakan Balta ile birlikte F.Bahçe'nin serbest bıraktığı Volkan Şen'i isteyip istemediği sorulan Güneş, "Ben onları bilmiyorum. Transferi ben yapmıyorum, yönetim yapıyor" cevabını verdi. İspanya kampı ile ilgili sorun olmadığını ifade eden Güneş, "Çin'de kayıp olabilir ama telafi edilebilir" diye konuştu.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:47
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