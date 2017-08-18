 Sefa’nın Q7 hayali – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Sefa’nın Q7 hayali

    Sefa’nın Q7 hayali
    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile tanışmak isteyen bedensel engelli Sefa Yurtkölesi'ne, hayalini gerçekleştirme sözü verdi. Bakan Bak, Twitter hesabından "Arkadaşlarımız sizinle irtibata geçecekler. Sefa kardeşimizin hayalini inşallah en kısa sürede gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Sefa ile Q7'nin, 22 Ağustos salı günü Beşiktaş antrenmanında bir araya geleceği belirtildi.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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