Mitroviç operasyonu

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos'a deplasmanda 2-1 yenilen Rijeka'nın gruplara kalması durumunda Hırvat stoperi geri alacağı iddia edildi. Hırvat Vecernji gazetesi Rijeka'nın Mitrovic için daha önce teklif yaptığını ama Beşiktaş'ın reddettiğini hatırlatırken; siyah-beyazlı teknik heyetin yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimlerden biri olan Matej Mitroviç'in gitmesi bu karşılaşmanın sonucuna bağlı.