 Mitroviç operasyonu – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Mitroviç operasyonu

    Mitroviç operasyonu

    Beşiktaş'a müjdesi.

    Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos'a deplasmanda 2-1 yenilen Rijeka'nın gruplara kalması durumunda Hırvat stoperi geri alacağı iddia edildi. Hırvat Vecernji gazetesi Rijeka'nın Mitrovic için daha önce teklif yaptığını ama Beşiktaş'ın reddettiğini hatırlatırken; siyah-beyazlı teknik heyetin yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimlerden biri olan Matej Mitroviç'in gitmesi bu karşılaşmanın sonucuna bağlı.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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