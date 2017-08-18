 Medel ilk kez kadroda – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Medel ilk kez kadroda

    Medel ilk kez kadroda

    Beşiktaş'ta yeni transfer Gary Medel yedekler arasında yer aldı.

    Siyah-beyazlı ekibin İnter'den transfer ettiği Medel, ilk kez kadroda kendisine yer buldu.

    Adriano da yedek

    Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Adriano Correia da yedek soyundu.

    Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta olduğu gibi yeni transferler Jeremain Lens, Alvaro Negredo ve Orkan Çınar da yedekler arasında yer aldı.

    Beşiktaş, Kasımpaşa karşısına Fabricio Agosto Ramirez, Andreas Beck, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Cenk Tosun 11'iyle çıktı.

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:48
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