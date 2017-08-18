Siyah-beyazlı ekibin İnter'den transfer ettiği Medel, ilk kez kadroda kendisine yer buldu.

Adriano da yedek

Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Adriano Correia da yedek soyundu.

Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta olduğu gibi yeni transferler Jeremain Lens, Alvaro Negredo ve Orkan Çınar da yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısına Fabricio Agosto Ramirez, Andreas Beck, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Cenk Tosun 11'iyle çıktı.