İşte Beşiktaş'tan gönderilecek 6 isim
Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 2017-2018 sezonuna da yaptığı flaş transferle başladı.
Kadrosunu Alvaro Negredo, Pepe, Gary Medel ve Jeremain Lens gibi yıldızları katan siyah-beyazlılar, kadrosunda görmek istemediği bazı oyuncuları ise takımdan göndermenin peşinde.
Bu isimlerin başında ise Mustafa Pektemek, Pedro Franco, Denys Boyko, Alexander Milosevic, Aras Özbiliz ve Veli Kavlak geliyor. Siyah-beyazlılar bu oyuncuları kiralık vererek veya bonservisleriyle satarak yüksek maliyetlerinden de kurtulmak ve UEFA ile yapılan anlaşmanın kriterlerini yerine getirmek istiyor. UEFA'yla yapılan anlaşma gereği Beşiktaş'ın bu sezon futbolcu kiralarayarak veya satarak kasasına 1.4 milyon koyması gerekiyor.
Takımdan gönderilmek istenen bu 6 ismin kulübe yıllık maliyeti ise yaklaşık 6.6 milyon Euro.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:08
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Vardar yarası!
Toplam 72
Yorum
sami topal diyor ki golu ben attim, rakip takimin tabelasina yazmislar. olur mu oyle sey, o kadar da cabaladim yani,
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 9
Yorum
Galatasaray 1905 Abi efsane fikir ya süper düşünmüşler olimpiyatlarin Ronaldo su gibi adam alırlarsa bütün takımlar için iyi olur lig için efsane olur
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Demba Ba’ya ‘temiz’ kağıdı
Toplam 13
Yorum
bjk neyn kafası bu 17 yabancı vaken bazıları yabancı sınrını bılmıyor herhalde
İşte Beşiktaş'tan gönderilecek 6 isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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