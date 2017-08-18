 İşte Beşiktaş'tan gönderilecek 6 isim – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    İşte Beşiktaş'tan gönderilecek 6 isim

    İşte Beşiktaş'tan gönderilecek 6 isim

    Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 2017-2018 sezonuna da yaptığı flaş transferle başladı.

    Kadrosunu Alvaro Negredo, Pepe, Gary Medel ve Jeremain Lens gibi yıldızları katan siyah-beyazlılar, kadrosunda görmek istemediği bazı oyuncuları ise takımdan göndermenin peşinde.

    Bu isimlerin başında ise Mustafa Pektemek, Pedro Franco, Denys Boyko, Alexander Milosevic, Aras Özbiliz ve Veli Kavlak geliyor. Siyah-beyazlılar bu oyuncuları kiralık vererek veya bonservisleriyle satarak yüksek maliyetlerinden de kurtulmak ve UEFA ile yapılan anlaşmanın kriterlerini yerine getirmek istiyor. UEFA'yla yapılan anlaşma gereği Beşiktaş'ın bu sezon futbolcu kiralarayarak veya satarak kasasına 1.4 milyon koyması gerekiyor.

    Takımdan gönderilmek istenen bu 6 ismin kulübe yıllık maliyeti ise yaklaşık 6.6 milyon Euro.

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:08
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