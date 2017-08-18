 Demba Ba’ya ‘temiz’ kağıdı – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’ya ‘temiz’ kağıdı

    Demba Ba’ya ‘temiz’ kağıdı

    'ta 'nın gönderdiği raporlar doğrultusunda transferde flaş gelişmeler yaşandı.

    Kara Kartal, daha önce bonservisi ile Shangai Shenhua'ya transfer ettiği oyuncusu 'yı geçen sezon kiralamıştı. Çin ekibi'nde yeni sezon Kasım ayında sona erecek ve gelecek sezon Mart ayında başlayacak. Çin ekibi, Senegalli golcüyü listeye dahil etmedi. Siyah-beyazlılar, üçüncü forvet arayışında Demba Ba'dan sağlık raporu istemişti. Strese bağlı kırık yaşıyan Demba Ba'nın, 'a gönderdiği raporlar temiz çıktı. Senegalli golcü sözleşme imzalamak için Beşiktaş'tan haber beklerken, siyah-beyazlıların onay vermesi durumunda Demba Ba, yeniden Kartal olacak.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Demba Ba’ya ‘temiz’ kağıdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.