 Beşiktaş'ta son dakika sakatlık şoku! – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Beşiktaş'ta son dakika sakatlık şoku!

    Beşiktaş'ta son dakika sakatlık şoku!

    Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldı.

    Süper Lig'in 2'nci haftasında bu akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Beşiktaş'ta son dakika kadro değişikliği yaşandı. Siyah-beyazlılarda dün yapılan Kasımpaşa maçının son antrenmanında sakatlanan Atiba'nın bugün bu saate kadar kontrolü yapıldı ancak oynayamayacağına karar verilince maç kadrosundan çıkarıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, bu akşam 21.45'te oynanancak maçta savunmanın önünde Tolgay-Oğuzhan ya da Medel-Oğuzhan ikilisinden birini sahaya sürecek.

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:37
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