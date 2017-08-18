Beşiktaş'ta son dakika sakatlık şoku!
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldı.
Süper Lig'in 2'nci haftasında bu akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Beşiktaş'ta son dakika kadro değişikliği yaşandı. Siyah-beyazlılarda dün yapılan Kasımpaşa maçının son antrenmanında sakatlanan Atiba'nın bugün bu saate kadar kontrolü yapıldı ancak oynayamayacağına karar verilince maç kadrosundan çıkarıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, bu akşam 21.45'te oynanancak maçta savunmanın önünde Tolgay-Oğuzhan ya da Medel-Oğuzhan ikilisinden birini sahaya sürecek.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:37
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Trabzon hazırlıklarına ara vermeden devam edildi
Toplam 3
Yorum
MEHMET YETER ARTIK!... ŞU RVP, JOSEF, ŞENER, OZAN, SAMED VE AHMETHAN'I GÖNDERİN GİTSİNLER.
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İstanbul'da geçeriz
Toplam 10
Yorum
ali arabacı FB gruplara kalacaktır BJK taraftarıyım ama inanıyorum
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Trabzon hazırlıklarına ara vermeden devam edildi
Toplam 3
Yorum
OG Beşiktaş a önce evet sonra hayır diyen Mehmet Ekici den hayır gelmez artık. Baknz Mehmet Topuz, Volkan Şen, Ozan Tufan , R V Persie vb....
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