Beşiktaş Kabataş Vakfı'ndan anlamlı etkinlik

Beşiktaş Kulübü ile Kabataş Lisesi'nin üniversite kurmaya dönük oluşturduğu Beşiktaş Kabataş Vakfı, "Yıllara Yaşam Eklemek" etkinliğinde üniversiteli gençleri yaşlı ve engellilerle buluşturdu.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Beşiktaş Kabataş Vakfı'nın gerçekleştirdiği etkinlikte Sarıyer Belediye Başkanlığı, Darülaceze Başkanlığı, İzzet Baysal Huzurevi Müdürlüğü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Film-san Vakfı, Beşiktaşlı Sporcular Sosyal Dayanışma Derneği, UNİBJK (Üniversiteli Beşiktaşlılar) ve HNC Danışmanlık-Yaşlı ve Engelli Hizmetleri'nden katılımcılar yer aldı. Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra Kabataş Lisesi mezunu üniversiteli gençler, yaşlı ve engellilerle etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadı.

Vodafone Park'ta başlayan etkinliğin kokteyl bölümünde Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile Beşiktaş Kabataş Vakfı Genel Sekreteri Aydın Uz da yer aldı.

Katılımcılar, Vodafone Park ve Beşiktaş Müzesi'ni gezdikten sonra İstanbul Boğazı'ndaki tekne turuna katıldı.