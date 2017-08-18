Beşiktaş 2’de 2 peşinde
Kartal, Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, 21.45’te oynayacağı zorlu karşılaşmayı kazanarak üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.
YILDIZLAR ŞANS BEKLİYOR
Siyah-beyazlı ekipte Antalyaspor maçı öncesi transfer edilen ancak lisansı yetişemediği için bu maçta kadroda yer almayan Gary Medel, Kasımpaşa mücadelesinde forma şansı bekleyecek. Hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Medel, 2. hafta mücadelesinde yedek soyunacak. Medel'in yanı sıra yeni transferler Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Orkan Çınar da yedekler arasında yer alacak.
KARTALLAR 19-3 ÖNDE
Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 29. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 28 karşılaşmanın 19'unu Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş'ın 60 golüne, Kasımpaşa 24 golle cevap verdi. Geçen sezonki maçları ev sahibi takımlar kazandı; Kasımpaşa 2-1, Beşiktaş ise 4-1 galip geldi.
EVİNDE 'PAŞA' GİBİ
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı son iki sezondur deplasmanda mağlup edemiyor. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, siyah-beyazlılara 2016- 2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı.
2'İNCİ HAFTA KABUSU
Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak siyah-beyazlı takım, son 7 sezondaki 2. hafta maçlarında sadece 2 galibiyet alabildi. Beşiktaş, söz konusu dönemde 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan kaybetti. Şenol Güneş'in döneminde 2. haftalardaki karşılaşmaları kazanamayan siyah-beyazlılar, birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.
2 SEZONDA 2 KIRMIZI KART VAR!
Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetimindeki sezonların 2. haftasında oyuncularının gördüğü kırmızı kartlarla maçları 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. 2015-16'da Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada Ricardo Quaresma, geçen sezon da Atiker Konyaspor mücadelesinde de Necip Uysal, kırmızı kart görüp takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:21
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
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