Yıldızlar oy verdi

FIFA FIFPro "Dünyada Yılın 11"i için oylar kullanılmaya başlandı. Siyah-beyazlı yıldızlar da "Dünyada Yılın 11"i için oylarını kullandı. Beşiktaş'ta Anderson Talisca ve Adriano dışında yeni transferler Pepe, Gary Medel ve Alvaro Negredo da dün oylarını kullandı.