 Yıldızlar oy verdi – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Yıldızlar oy verdi

    Yıldızlar oy verdi
    FIFA FIFPro "Dünyada Yılın 11"i için oylar kullanılmaya başlandı. Siyah-beyazlı yıldızlar da "Dünyada Yılın 11"i için oylarını kullandı. Beşiktaş'ta Anderson Talisca ve Adriano dışında yeni transferler Pepe, Gary Medel ve Alvaro Negredo da dün oylarını kullandı.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:20
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