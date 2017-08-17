Yıldızlar oy verdi
FIFA FIFPro "Dünyada Yılın 11"i için oylar kullanılmaya başlandı. Siyah-beyazlı yıldızlar da "Dünyada Yılın 11"i için oylarını kullandı. Beşiktaş'ta Anderson Talisca ve Adriano dışında yeni transferler Pepe, Gary Medel ve Alvaro Negredo da dün oylarını kullandı.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
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