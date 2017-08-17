 Şenol Güneş, Selçuk İnan'ı istiyor – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Şenol Güneş, 'ı istiyor

    Şenol Güneş, Selçuk İnan'ı istiyor

    Galatasaray’da forma giyen ve Trabzonspor’a transferi gündemde olan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Birbirinden önemli transfler yapan, son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, Galatasaray'da son zamanlarda sıkça eleştirilen kaptan 'ın peşine düştü.

    TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Selçuk'un transferine onay verdiği, tecrübeli futbolcunun Galatasaray'dan bonservisini alırsa Beşiktaş'ın teklif yapacağı belirtildi.

    Tecrübeli futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
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