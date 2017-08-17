Rakip taraftar yok!

İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş'ın İstanbul'daki Bursaspor ve Konyaspor karşılaşmaları öncesinde flaş kararın altına imza attı. Beşiktaş'ın 3. haftadaki Bursaspor ve 5'inci haftadaki Konyaspor ile Vodafone Park'ta oynayacağı maçlara deplasman takım taraftarının gelmeyeceği açıklandı.