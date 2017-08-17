 Rakip taraftar yok! – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Rakip taraftar yok!

    Rakip taraftar yok!
    İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş'ın İstanbul'daki Bursaspor ve Konyaspor karşılaşmaları öncesinde flaş kararın altına imza attı. Beşiktaş'ın 3. haftadaki Bursaspor ve 5'inci haftadaki Konyaspor ile Vodafone Park'ta oynayacağı maçlara deplasman takım taraftarının gelmeyeceği açıklandı.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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