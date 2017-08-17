 Medel kadroda – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    kadroda

    Medel kadroda
    Antalya maçında lisansı yetişmemesi sebebiyle Medel'i kadroya alamayan Şenol Güneş'in, yıldız oyuncuya Kasımpaşa karşısında şans vermesi bekleniyor. İdmanlarda Medel ve Pepe'yi birlikte deneyen tecrübeli teknik adamın, yarınki karşılaşmada savunmada bu ikiliyi sahaya sürebileceği ifade edildi.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
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