Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens'in keyfi yerinde.

Sunderland'dan kiralık olarak gelen tecrübeli oyuncu, dün kendisine ait instagram hesabından boğaz manzarasına karşı havuz kenarından bir fotoğraf paylaştı ve altına da, "Türkiye'ye geri dönmek güzel" diye yazdı. Lens'in bu paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Bu arada Beşiktaş'ın İngiliz ekibinden 1 seneliğine kiraladığı Lens için siyah-beyazlıların, 4 milyon 89 bin euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.