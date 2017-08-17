 Jeremain Lens’in keyfi yerinde – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    ’in keyfi yerinde

    Jeremain Lens’in keyfi yerinde

    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı 'in keyfi yerinde.

    Sunderland'dan kiralık olarak gelen tecrübeli oyuncu, dün kendisine ait instagram hesabından boğaz manzarasına karşı havuz kenarından bir fotoğraf paylaştı ve altına da, "Türkiye'ye geri dönmek güzel" diye yazdı. Lens'in bu paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Bu arada Beşiktaş'ın İngiliz ekibinden 1 seneliğine kiraladığı Lens için siyah-beyazlıların, 4 milyon 89 bin euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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