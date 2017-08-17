Güneş'in kafasında hangi 11 var?

Ligin ilk haftasında Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya konuk olacak.

İki takım arasındaki mücadele, yarın saat 21.45'te Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

- 2. galibiyetini almaya çalışacak

Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, bunu Kasımpaşa karşısında sürdürmeyi hedefleyecek.

Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini almaya çalışacak.

- Adriano hazır

Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Adriano Correia, Kasımpaşa karşılaşması öncesi takımla çalışmalara başladı.

Tecrübeli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

- Medel kadroda olabilecek

Siyah-beyazlı ekipte Antalyaspor maçı öncesi transfer edilen ancak lisansı yetişemediği için bu maçta kadroda yer almayan Gary Medel, Kasımpaşa mücadelesinde forma şansı bekleyecek.

Hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Medel, 2. hafta mücadelesinde yedek soyunacak. Medel'in yanı sıra yeni transferler Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Orkan Çınar da yedekler arasında yer alacak.

- Siyah beyazlıların muhtemel 11'i

Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı Güneş'in Kasımpaşa karşısında tek değişiklik yapması bekleniyor.

Güneş'in Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle sağ bekte şans bulan Andreas Beck'in yerine bu bölgede Adriano'yu oynatacağı bildirildi.

Beşiktaş, yarınki mücadeleye Fabricio Agosto Ramirez, Adriano, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Cenk Tosun muhtemel 11'iyle çıkacak.