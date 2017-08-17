Duvan Zapata sürprizi

İtalyan basını, dün Napoli’nin Kolombiyalı forveti için Beşiktaş ile F.Bahçe’nin yarışa girdiğini iddia etti.

Alvaro Negredo'yu kadrosuna katarak forvet hattını güçlendiren Beşiktaş için, İtalya basınında flaş bir transfer iddiası yer aldı. Çizme basınında yer alan haberde, Beşiktaş ile birlikte F.Bahçe'nin de Napoli forması giyen Duvan Zapata için yarıştığı ve "Zapata için Türk derbisi" olduğu yazıldı. Geçtiğimiz iki sezonu Udinese'de kiralık olarak geçiren Kolombiyalı golcü için Napoli'nin doğru teklifi beklediği ifade edildi. Haberde 26 yaşındaki oyuncunun yakında yeni bir macera yaşayabileceği belirtildi. Zapata, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 39 maçta 11 gol atıp 3 de asist yaptı.