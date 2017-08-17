D. Kiev'den Vida açıklaması

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Vida için Ukrayna ekibinden açıklama!

Dinamo Kiev teknik direktörü Aleksandr Khatskevich, Maritimo ile oynayacakları mücadele öncesi verdiği özel röportajda Domagoj Vida'yla ilgili sorulan transfer sorusunu yanıtladı.

43 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın ilgisi ve Vida'nın transferi hakkında şunları söyledi:

"Beşiktaş'la transfer görüşmeleri sürüyor. Kontratıyla ilgili pazarlığı yaptı. Ama o şu an Dinamo Kiev'in futbolcusu. Tam bir profesyonel ve transfer görüşmesi yapsa bile takımına varını yoğunu vermek için uğraşıyor. Hazır olduğunu düşündüğü için oynamak istedi, biz de 18 kişilik kadroya dahil ettik."

Dinamo Kiev, Portekiz ekibi Maritimo ile UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 17 Ağustos akşamı TSİ 22.30'da karşı karşıya gelecek.



