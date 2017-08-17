D. Kiev'den Vida açıklaması
Beşiktaş'ın bir süredir transfer etmek için çaba sarfettiği Domagoj Vida için kulübü Dinamo Kiev'den açıklama geldi.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Vida için Ukrayna ekibinden açıklama!
Dinamo Kiev teknik direktörü Aleksandr Khatskevich, Maritimo ile oynayacakları mücadele öncesi verdiği özel röportajda Domagoj Vida'yla ilgili sorulan transfer sorusunu yanıtladı.
43 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın ilgisi ve Vida'nın transferi hakkında şunları söyledi:
"Beşiktaş'la transfer görüşmeleri sürüyor. Kontratıyla ilgili pazarlığı yaptı. Ama o şu an Dinamo Kiev'in futbolcusu. Tam bir profesyonel ve transfer görüşmesi yapsa bile takımına varını yoğunu vermek için uğraşıyor. Hazır olduğunu düşündüğü için oynamak istedi, biz de 18 kişilik kadroya dahil ettik."
Dinamo Kiev, Portekiz ekibi Maritimo ile UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 17 Ağustos akşamı TSİ 22.30'da karşı karşıya gelecek.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:34
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Şenol Güneş, Selçuk İnan'ı istiyor
Toplam 55
Yorum
veysel yılmaz selcuk inan beşiktaşa gelirse çıldırırım gs hiç bir şey yapmayan sadece yan pas yapan 33 yaşındaki adamı istemeyiz
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Persie başlayacak Soldado bitirecek
Toplam 5
Yorum
Enda RVP biraz peşpeşe maç oynasın sakatlık olmazsa kendini bulacaktır.
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Martin Skrtel’e Ada’dan talip
Toplam 7
Yorum
Enda Çok kaliteli kesinlikle bırakılmamalı. Bu yaştaki bi futbolcudan para kazanmak mantıklı gibi görünse de kesinlikle kalmalı.
D. Kiev'den Vida açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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