 D. Kiev'den Vida açıklaması – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    D. Kiev'den Vida açıklaması

    D. Kiev'den Vida açıklaması

    Beşiktaş'ın bir süredir transfer etmek için çaba sarfettiği Domagoj Vida için kulübü Dinamo Kiev'den açıklama geldi.

    Beşiktaş'ın transfer listesindeki Vida için Ukrayna ekibinden açıklama!

    Dinamo Kiev teknik direktörü Aleksandr Khatskevich, Maritimo ile oynayacakları mücadele öncesi verdiği özel röportajda Domagoj Vida'yla ilgili sorulan transfer sorusunu yanıtladı.

    43 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın ilgisi ve Vida'nın transferi hakkında şunları söyledi:

    "Beşiktaş'la transfer görüşmeleri sürüyor. Kontratıyla ilgili pazarlığı yaptı. Ama o şu an Dinamo Kiev'in futbolcusu. Tam bir profesyonel ve transfer görüşmesi yapsa bile takımına varını yoğunu vermek için uğraşıyor. Hazır olduğunu düşündüğü için oynamak istedi, biz de 18 kişilik kadroya dahil ettik."

    Dinamo Kiev, Portekiz ekibi Maritimo ile UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 17 Ağustos akşamı TSİ 22.30'da karşı karşıya gelecek.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:34
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