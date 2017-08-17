 Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    , Kasımpaşa maçına hazır

    Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır

    , Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile yarın deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirdi.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu. İdman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

    Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:55
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