Beck’e talip var

Beşiktaş'ın Alman sağ beki Andreas Beck'e de talip çıktı. Bundesliga 2 takımlarından K'Slautern'in Beck'i almak için Kartal'a 1.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Siyah-beyazlıların Beck'i satabilirse, Japon Sakai veya İtalyan Ezequiel Schelotto'tan uygun fiyatlı olanını kadroya katacağı belirtildi.