 Beck’e talip var – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Beck’e talip var

    Beck’e talip var
    Beşiktaş'ın Alman sağ beki Andreas Beck'e de talip çıktı. Bundesliga 2 takımlarından K'Slautern'in Beck'i almak için Kartal'a 1.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Siyah-beyazlıların Beck'i satabilirse, Japon Sakai veya İtalyan Ezequiel Schelotto'tan uygun fiyatlı olanını kadroya katacağı belirtildi.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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