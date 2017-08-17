Beck’e talip var
Beşiktaş'ın Alman sağ beki Andreas Beck'e de talip çıktı. Bundesliga 2 takımlarından K'Slautern'in Beck'i almak için Kartal'a 1.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Siyah-beyazlıların Beck'i satabilirse, Japon Sakai veya İtalyan Ezequiel Schelotto'tan uygun fiyatlı olanını kadroya katacağı belirtildi.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:55
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