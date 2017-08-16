 Vodafone Park’ta tarih yazıyor – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Vodafone Park’ta tarih yazıyor

    Vodafone Park’ta tarih yazıyor

    Beşiktaş, yeni stadındaki resmi maçlarında şu ana kadar 76 gol atarken, ise 18 kez fileleri havalandırarak bunların tam %23,6’sına imza attı.

    Beşiktaş'ta forvet hattında Alvaro Negredo ile forma için rekabet edecek Cenk Tosun, yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Geçen sezon takımının en golcü oyuncusu olan , siyah-beyazlı ekibin 2017- 2018'deki ilk iki resmi maçını da (Konyaspor ve Antalyaspor) boş geçmedi. , Beşiktaş'ın iç saha maçlarını yaptığı Vodafone Park'ta da en golcü siyah-beyazlı oyuncu olarak dikkati çekiyor. Siyahbeyazlı ekip, Dolmabahçe'deki stadında resmi maçlarda şu ana dek 76 gol atarken, Cenk Tosun 18 kez fileleri havalandırarak bunların yüzde 23.6'sına imza attı.

    REKABETİ SEVİYOR
    Cenk Tosun, sezon boyunca yeni transfer Negredo ile forma için rekabet edecek. Beşiktaş'a geldiği 2014-15 sezonundan itibaren farklı isimlerle bu yarışın içine giren siyah-beyazlı oyuncunun yeni takım arkadaşı, Negredo oldu. Siyah-beyazlı ekipteki ilk sezonunda Demba Ba'nın gerisinde kalan ve 5 gol atabilen Cenk, sonraki sezon Mario Gomez ile aynı rekabeti yaşadı ve 8 golde kaldı.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:24
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