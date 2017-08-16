Vodafone Park’ta tarih yazıyor
Beşiktaş, yeni stadındaki resmi maçlarında şu ana kadar 76 gol atarken, Cenk Tosun ise 18 kez fileleri havalandırarak bunların tam %23,6’sına imza attı.
REKABETİ SEVİYOR
Cenk Tosun, sezon boyunca yeni transfer Negredo ile forma için rekabet edecek. Beşiktaş'a geldiği 2014-15 sezonundan itibaren farklı isimlerle bu yarışın içine giren siyah-beyazlı oyuncunun yeni takım arkadaşı, Negredo oldu. Siyah-beyazlı ekipteki ilk sezonunda Demba Ba'nın gerisinde kalan ve 5 gol atabilen Cenk, sonraki sezon Mario Gomez ile aynı rekabeti yaşadı ve 8 golde kaldı.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:24
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
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