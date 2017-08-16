 Oğuzhan bu hafta Ada'ya uçuyor – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Oğuzhan bu hafta Ada'ya uçuyor

    Oğuzhan bu hafta Ada'ya uçuyor

    İngiliz kulübü, 24 yaşındaki yıldızın bir sonraki satışında yüzde 30’luk pay hakkından vazgeçmesi için 1 milyon Euro teklif eden siyah-beyazlı yönetimi, Ada’ya davet etti. Kartal, yapılacak pazarlıkta istediğini alırsa, Ozi’nin yeni sözleşmesini hemen duyuracak

    Türkiye, 'ın ile 5 yıl için prensipte anlaşmış olmasına rağmen, neden hala resmi imzayı attırmadığını merak ediyordu. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki yıldızın 'in elindeki yüzde 30'luk satış hakkını da almak istediğini duyurmuştu. Bunun için İngiliz kulübüne 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş yönetimine sonunda beklediği yanıt geldi.

    ARSENAL:OĞUZHAN'A ÇOK DEĞER VERİYORUZ
    Gönderdikleri mesajda Oğuzhan'ın çok özel bir futbolcu olduğunu vurgulayan Arsenal yetkilileri, "Ona çok değer veriyoruz. Eğer Oğuzhan'ın bizdeki yüzde 30'luk satış hakkını almak istiyorsanız İngiltere'ye gelin görüşelim" ifadesini kullandı.

    YÖNETİM ADA'YA UÇUYOR
    Beşiktaş yönetiminin bu hafta İngiltere'ye gidip Oğuzhan için masaya oturması bekleniyor. Beşiktaş, Ozi'yi 2013'te 500 bin Euro'ya alırken, Arsenal'e bir sonraki satıştan yüzde 30'luk pay vermeyi kabul etti. Oyuncunun sözleşmesi yenilense bile bu hak kaybolmuyor.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:16
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