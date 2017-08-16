Oğuzhan bu hafta Ada'ya uçuyor
İngiliz kulübü, 24 yaşındaki yıldızın bir sonraki satışında yüzde 30’luk pay hakkından vazgeçmesi için 1 milyon Euro teklif eden siyah-beyazlı yönetimi, Ada’ya davet etti. Kartal, yapılacak pazarlıkta istediğini alırsa, Ozi’nin yeni sözleşmesini hemen duyuracak
Türkiye, Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup ile 5 yıl için prensipte anlaşmış olmasına rağmen, neden hala resmi imzayı attırmadığını merak ediyordu. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki yıldızın Arsenal'in elindeki yüzde 30'luk satış hakkını da almak istediğini duyurmuştu. Bunun için İngiliz kulübüne 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş yönetimine sonunda beklediği yanıt geldi.
ARSENAL:OĞUZHAN'A ÇOK DEĞER VERİYORUZ
Gönderdikleri mesajda Oğuzhan'ın çok özel bir futbolcu olduğunu vurgulayan Arsenal yetkilileri, "Ona çok değer veriyoruz. Eğer Oğuzhan'ın bizdeki yüzde 30'luk satış hakkını almak istiyorsanız İngiltere'ye gelin görüşelim" ifadesini kullandı.
YÖNETİM ADA'YA UÇUYOR
Beşiktaş yönetiminin bu hafta İngiltere'ye gidip Oğuzhan için masaya oturması bekleniyor. Beşiktaş, Ozi'yi 2013'te 500 bin Euro'ya alırken, Arsenal'e bir sonraki satıştan yüzde 30'luk pay vermeyi kabul etti. Oyuncunun sözleşmesi yenilense bile bu hak kaybolmuyor.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:16
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Arda heyecan yarattı!
Toplam 1
Yorum
EVET HEYECANLANDIRIR AMA..!! İŞTE AMASI VAR.. SANKİ YEVHEN KNOPLYANKA DAHA FARKLI HEYECANLANDIRIR GİBİ...!!
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Seleznov sürprizi
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Yorum
SENİ GS'YA YAKIŞTIRANIN..!! KULAKLARINI 25 M LUK GS TARAFTARI ÇINLATSIN.. :-)))
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İspanyol Boğası ‘Tosun’a takıldı
Toplam 1
Yorum
BJK daha ilk mac ya !! sonra KRAL NEGREDO oynar tosunuz oturur ..o kadaaaaaaaaaaaaaaar... tosunmus !!
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