Kombineler satışta !

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona zaferle başladı.

Siyah-beyazlı yönetim, taraftarlardan gelen yoğun talep doğrultusunda sınırlı sayıda 'Lig ve Kupa Özel Kombinelerini' satışa çıkarma kararı aldı. 2017-2018 Sezonu için satışları tamamlanan kombinelere ek olarak, UEFA karşılaşmaları için ayırılan koltuklar, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarını kapsayacak şekilde bugün saat 10.00 itibarıyla satışa sunulacak. Kombinelerin satış fiyatları şöyle: 1.Kategori (Baba Hakkı Alt) 115 - 116 Blok 4000 TL, 2.Kategori (Baba Hakkı Alt) 114 - 117 Blok 3500 TL, 2.Kategori (Şeref Bey Alt) 125 Blok 3500 TL.