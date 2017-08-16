 Kartal’da neşeli idman – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Kartal’da neşeli idman

    Kartal’da neşeli idman

    Siyah-beyazlılar Cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Şenol Güneş yönetiminde, gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve şut çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Fabricio, Babel ve Quaresma dışındaki oyuncular, pas çalışmalarının ardından ana gruptan ayrılarak ayak tenisi oynadı. Antrenman sırasında oyuncuların neşeli tavırları da dikkati çekti. Özellikle ayak tenisinde renkli görüntüler oluştu.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:38
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