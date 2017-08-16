 İspanyol Boğası ‘Tosun’a takıldı – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    İspanyol Boğası ‘Tosun’a takıldı

    İspanyol Boğası ‘Tosun’a takıldı

    Kara Kartal’ın yeni forveti ’dan formayı kapamadı.

    Beşiktaş'ta tüm gözler yeni transferlerin nasıl performans sergileyeceklerine çevrilmiş durumda. Portekizli yıldız Pepe, forma giydiği 2 resmi maçta ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplarken, takıma geç gelen Jeremain Lens ve Gary Medel ise ilerleyen haftalarda forma şansı bekliyor. Tecrübeli forvet Alvaro Negredo ise henüz kendisinden beklenen patlamayı yapamadı.

    AS TAKIMDA YER ALMADI
    İki resmi maçta toplam 34 dakika sahada kalan 'İspanyol Boğası' Alvaro Negredo, Kartal'ın en skorer ismi olan 'dan formayı kapamadı. Otoriteler "Daha çok erken, Negredo takıma ısındığında ilk 11'deki yerini alacaktır" yorumları yapılsa da; 'nun cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçının ilk idmanında kendisine as takımda yer bulamaması ise dikkatlerden kaçmadı.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:31
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