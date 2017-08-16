İspanyol Boğası ‘Tosun’a takıldı
Kara Kartal’ın yeni forveti Negredo Cenk Tosun’dan formayı kapamadı.
AS TAKIMDA YER ALMADI
İki resmi maçta toplam 34 dakika sahada kalan 'İspanyol Boğası' Alvaro Negredo, Kartal'ın en skorer ismi olan Cenk Tosun'dan formayı kapamadı. Otoriteler "Daha çok erken, Negredo takıma ısındığında ilk 11'deki yerini alacaktır" yorumları yapılsa da; Negredo'nun cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçının ilk idmanında kendisine as takımda yer bulamaması ise dikkatlerden kaçmadı.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:31
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
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